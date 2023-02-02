İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ankara'da kar yağışı etkili oldu, cadde ve sokaklar beyaza büründü

Ankara'da kar yağışı etkili oldu, cadde ve sokaklar beyaza büründü
Ankara'da kar yağışı etkili oldu, cadde ve sokaklar beyaza büründü

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Ankara’da kar yağışı etkili oldu, cadde ve sokaklar beyaza büründü - Tıkla İzle

Ankara'da beklenen kar akşam saatlerinde etkili oldu. Kar yağışının etkisini artırması ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri trafiğin olumsuz etkilenmemesi için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti. Vatandaşlar karın keyfini fotoğraf ve video çekerek, çocuklar ise karda kayarak ve oyun oynayarak çıkardı.

Musa Enes Aksakal - Musa Erdoğan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.