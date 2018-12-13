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Ankara'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Ankara'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Ankara'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ankara'da cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

Ankara Valisi Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Meteorolojik tahminlere göre ilimizde bu gece başlayıp cuma öğlene kadar sürecek kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklenmekte olup öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için Cuma günü ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadelerini kullandı. 

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre Ankara genelinde gece yarısından cuma günü öğle saatlerine kadar kuvvetli kar yağışının beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Kuvvetli kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 14 Aralık 2018 Cuma günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.  

Abdullah Sarica
 

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