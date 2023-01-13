Ankara'da kargo çalışanlarına meydan dayağı kamerada

Alınan bilgiye göre, Sincan Pınarbaşı Mahallesi Ahi Mesud Bulvarı üzerinde bulunan esnaf MNG kargo önünde toplanarak kargolarının neden gelmediğini sordu. Kargo çalışanlarının tepkisiyle karşılaşan çevre esnafı tartışmaya başladı. MNG kargo çalışanları ile çevre esnafı arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kargo müdürünü aralarına alan çevre esnafı darp etti. Gündüz saatlerinde meydana gelen olay kameraya saniye saniye yansıdı.

Gökşen Efe

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