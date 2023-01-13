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Ankara'da kargo çalışanlarına meydan dayağı kamerada

Ankara'da kargo çalışanlarına meydan dayağı kamerada
Ankara'da kargo çalışanlarına meydan dayağı kamerada

Ankara’nın Sincan ilçesinde kargolarının gelmediğini iddia eden çevre esnafı MNG kargo çalışanlarını darp etti.

Ankara'da kargo çalışanlarına meydan dayağı kamerada - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Sincan Pınarbaşı Mahallesi Ahi Mesud Bulvarı üzerinde bulunan esnaf MNG kargo önünde toplanarak kargolarının neden gelmediğini sordu. Kargo çalışanlarının tepkisiyle karşılaşan çevre esnafı tartışmaya başladı. MNG kargo çalışanları ile çevre esnafı arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kargo müdürünü aralarına alan çevre esnafı darp etti. Gündüz saatlerinde meydana gelen olay kameraya saniye saniye yansıdı.

Gökşen Efe

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