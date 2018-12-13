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Ankara'da kartpostallık kar manzaraları

Ankara'da kartpostallık kar manzaraları
Ankara'da kartpostallık kar manzaraları

Ankara’da akşam boyunca yağan kar, şehri beyaz örtüyle kaplarken kartpostallık kar manzaraları ortaya çıktı.

Başkent'te haftalardır beklenen karlı hava, akşam saatlerinden itibaren şehri etkisi altına aldı. Tüm kenti saran yoğun kar yağışı sonrası, caddeler ve sokaklar beyaza büründü. Akşam boyunca aralıksız yağan kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yollarda yürümekte zorluk çekti. Belediye ekipleri de kar mesaisindeydi. Sürücülerin trafikte ilerlemekte zorluk çektiği yollarda görev alan ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. 

Kar altında kalan Kuğulu Park, Seğmenler Parkı, Kurtuluş Parkı gibi şehrin yeşil alanlarında seyrine doyum olmayan görüntüler oluştu. Uzun süredir beklenilen karın ve temiz havanın tadını çıkarmak isteyen Ankaralılar, soluğu parklarda aldı. Kar üzerinde yürüyüş yapıp, kartopu oynayan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekinmeyi de ihmal etmedi.  Caner Ünver

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