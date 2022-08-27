Ankara'da kaybolan şahıs Adıyaman'da aranıyor

Evli ve iki çocuk babası Gökhan Pınarcı 3 gün önce Ankara'da ortadan kayboldu. İşyeri bulunan Gökhan Pınarcı, evden 'işyerine gidiyorum' diye çıktı ve bir daha da haber alınamadı. Hayatından endişe eden ailesi durumu polise bildirdi. Polis tarafından yapılan araştırmada şahsın Ankara'dan Adana'ya, oradan da Adıyaman'ın Kahta ilçesine otobüs bileti aldığı tespit edildi. Baba Yüksel Pınarcı, oğlunun borcu olduğu için gitmiş olabileceğini belirterek, “Oğlumdan üç günden beri haber alamıyoruz. En son Kahta'ya otobüs bileti aldığın öğrendik. Görenlerin 05358290480 numaralı telefona ya da polise bilgi vermesini istiyoruz. Hayatından endişe ediyoruz” dedi.

Ahmet Arslantaş