İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ankara'da kayınbabasını bıçakla öldüren ve eşini yaralayan zanlı tutuklandı

Ankara'da kayınbabasını bıçakla öldüren ve eşini yaralayan zanlı tutuklandı
Ankara'da kayınbabasını bıçakla öldüren ve eşini yaralayan zanlı tutuklandı

Ankara’nın Akyurt ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı eve gelerek kayınbabasını bıçaklayarak öldüren ve eşini yaralayan zanlı tutuklandı.

Ankara’da kayınbabasını bıçakla öldüren ve eşini yaralayan zanlı tutuklandı - Tıkla İzle

Olay, cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi Karaçam sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 2'inci katındaki dairede meydana gelmişti. İddialara göre, bir süre önce Güleser K. eşi Fatih K. ile ayrılma aşamasında olduğu için babasının evine yerleşti. Akşam saatlerinde kayınbabasının evine gelen Fatih K.'nin 2 çocuğunu almak istediği iddia edildi. Bu duruma tepki gösteren Güleser K. ile Fatih K. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucunda Fatih K. yanında bulundurduğu bıçak ile eşi Güleser K.'yı bacağının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Evde bulunan kayınbaba Gazi Akkaya duruma müdahale etmek istediği sırada damadı Fatih K. tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Kayınbabasını öldüren damat tutuklandı

Olay yerinden kaçarak evine giden Fatih K. ise kendi evinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mehmet Kalay
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.