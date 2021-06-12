Ankara'da kaza, kazayı getirdi: 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Muhammed Cesur idaresinde Ayaş yolu Ankara istikametinde ilerleyen 06 DC 4952 plakalı araca, Alirıza Katrancı'nın kontrolündeki 34 PAT 25 plakalı araç arkadan çarptı. Kazada, Katrancı yaralanırken polis ekipleri de yol üzerinde ışıklı işaretlemeler yaptı.

Peş peşe kaza

Trafiğin yavaşlaması üzerine M.G. sevk ve idaresindeki 06 BVL 624 plakalı araca kaza nedeniyle durduğu sırada, E.Y sevk ve idaresindeki 06 YJ 084 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Yine aynı istikamette arkadan gelen Sürücü O.D idaresindeki 06 CDH 184 plakalı araç da hızını alamayarak kazaya karıştı. Çarpması sonucu üç araçlı maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Gökşen Efe