Ankara'da kazanan Fatih Karagümrük! Bileği bükülmüyor

MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Sowe'nin orta sahadan taşıdığı topla ceza sahası yayı dışından çektiği şutta top az farkla üstten dışarıya çıktı.
12. dakikada Mujakic'in caza sahası sol çaprazdan çektiği şutta top az farkla sağ taraftan dışarıya çıktı.
27. dakikada Sowe'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Beridze'nin kaleci Batuhan'ın müdahalesi
sonucu yerde kalması üzerine Ankaragücü penaltı kazandı. VAR incelemesinin ardından topun başına geçen Ricci'nin vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.
36. dakikada Colley'in ceza sahası önü sağ çaprazdan çektiği şutta top direkten döndü.
45+1. dakikada Ozdoev'in sol kanattan derinlemesine gönderdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Shukurov, meşin yuvarlağı bekletmeden Diagne'ye gönderdi. Topla buluşan Senegalli forvet, yaptığı vuruşla ağları sarstı. 0-1
63. dakikada Mujakic'in ceza sahası içerisinde Colley'i düşürmesi üzerine maçın hakemi Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi.
65. dakikada topun başına geçen Borini, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
82. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Sowe'un şutunda kaleci Batuhan meşin yuvarlağı çeldi.
Stad: Eryaman
Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Mehmet Akıncık
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Fıratcan Üzüm, Radakovic, Mujakic, Marlon (Yasin Güreler dk. 75) Diack, Taylan Antalyalı (Dokanovic dk. 75) Emre Kılınç, Pedrinho (Zahid dk. 58) Beridze (Oko dk. 68) Sowe
Yedekler: Doğukan Kaya, Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Ariyibi, Arda Ünyay, Yusuf Eren Göktaş
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Fatih Karagümrük: Batuhan Ahmet Şen, Salih Dursun (Bruno dk. 89 ?) Baniya, Dresevic, Münir Levent Mercan, Shukurov (Bertolacci dk. 71) Ricci (Lawrence dk. 84,) Ozdoev, Colley (Burak Kapacak dk. 71) Borini (Kerim Frei dk. 89 ?) Diagne
Yedekler: Viviano, Kazım Kazım, Samed Onur, Adnan Uğur, Feghouli
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Diagne (dk. 45+1), Borini (dk. 65 pen.) (Karagümrük)
Sarı kart: Bertolacci (Karagümrük)
Ali Nargüner - Cem Geçim - Tolga Başer
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