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Ankara'da kimlik soran Bekçi'ye ateş açıldı

Ankara'da kimlik soran Bekçi'ye ateş açıldı
Ankara'da kimlik soran Bekçi'ye ateş açıldı

Ankara’nın Mamak İlçesi’nde Bekçi ekiplerinin kimlik sorgulaması yapmak istediği 3 kişiden biri tabancayla ateş açtı.

Olay saat 01.30 sularında Ankara'nın Mamak İlçesi Durali Alıç Mahallesi'nde bulunan Dağlıca Şehitler Parkında Meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park, cadde ve sokaklarda şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yapan Bekçi ekipleri, Dağlıca Şehitler Parkı'nda bulunan 3 kişiye kimlik sorgulaması yapmak istedi. Bekçileri görünce tabanca ile ateş açan şahıs ve yanındaki 2 kişi kaçmaya başladı. Bekçilerin yakalama çalışmaları sonucu Batuhan A. isimli şüpheli şahıs yakalanırken kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi kaçtı. Bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın meydana geldiği parkta incelemede bulunan polis ekipleri, mermi kovanı aradı. Yapılan inceleme sonucu ölen yada yaralanan olmadığı belirtildi. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.  

Muhammet Mücahit Dereli - Cevdet Fırat Aydoğmuş

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