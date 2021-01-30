Ankara'da kiraladıkları galeriyi eğlence merkezine dönüştürdüler

Ankara'da Keçiören Suç Araştırma ve Önleme Bürosu'na bağlı ekipler, ihbar üzerine Keçiören ilçesi Etlik Caddesi'nde bir galeriye gece geç saatlerde baskın düzenledi. Ekiplerin yaptığı baskında, Yücel K.'nin dükkanını 3 bin TL'ye kiraladığı ve kiracıların da burayı eğlence merkezine dönüştürdüğü anlaşıldı. Baskın sırasında dükkanın 3 bölmeli alt katında alkol alarak eğlence düzenleyen 4'ü kadın toplam 14 kişinin olduğu tespit edilerek şahıslara idari ve adli para cezası uygulandı. Kimlikleri kontrol edilen şahıslardan dolandırıcılık suçundan aranan Murtaza T. ise gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olay yerine çağırılan zabıta ekipleri galeriyi mühürledi.

Muhammet Mücahit Dereli