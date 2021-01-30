İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'da kiraladıkları galeriyi eğlence merkezine dönüştürdüler

Ankara'da kiraladıkları galeriyi eğlence merkezine dönüştürdüler
Ankara'da kiraladıkları galeriyi eğlence merkezine dönüştürdüler

Ankara’nın Keçiören ilçesinde kiraladıkları galeriyi eğlence merkezine dönüştürdüler. Galeriye baskın yapan polis ekipleri aranması olan 1 kişiyi gözaltına alırken 4’ü kadın 14 kişiye para cezası kesti.

Ankara’da kiraladıkları galeriyi eğlence merkezine dönüştürdüler - Tıkla İzle

Ankara'da Keçiören Suç Araştırma ve Önleme Bürosu'na bağlı ekipler, ihbar üzerine Keçiören ilçesi Etlik Caddesi'nde bir galeriye gece geç saatlerde baskın düzenledi. Ekiplerin yaptığı baskında, Yücel K.'nin dükkanını 3 bin TL'ye kiraladığı ve kiracıların da burayı eğlence merkezine dönüştürdüğü anlaşıldı. Baskın sırasında dükkanın 3 bölmeli alt katında alkol alarak eğlence düzenleyen 4'ü kadın toplam 14 kişinin olduğu tespit edilerek şahıslara idari ve adli para cezası uygulandı. Kimlikleri kontrol edilen şahıslardan dolandırıcılık suçundan aranan Murtaza T. ise gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olay yerine çağırılan zabıta ekipleri galeriyi mühürledi.

Muhammet Mücahit Dereli

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.