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Ankara'da kokular gelen dairede erkek cesedi bulundu

Ankara'da kokular gelen dairede erkek cesedi bulundu
Ankara'da kokular gelen dairede erkek cesedi bulundu

Başkent'te bir binanın girişindeki daireden gelen ağır kokular üzerine polis, daireye girdiğinde bir erkek cesedi buldu. 10 gün önce öldüğü tahmin edilen 4 çocuk babası şahsın cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıbba kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören Karargahtepe Mahallesi'nde bir binanın girişindeki daireden ağır kokular gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, dairede yaptıkları incelemede 4 çocuk babası Satılmış Köymen'in (54) cesedi ile karşılaştı. Köymen'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine Ankara Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Köymen'in cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Köymen'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

İrfan Çalışkan - Mehmet Kalay
 

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