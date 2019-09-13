Ankara'da kokular gelen dairede erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Keçiören Karargahtepe Mahallesi'nde bir binanın girişindeki daireden ağır kokular gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, dairede yaptıkları incelemede 4 çocuk babası Satılmış Köymen'in (54) cesedi ile karşılaştı. Köymen'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine Ankara Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Köymen'in cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Köymen'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

İrfan Çalışkan - Mehmet Kalay

