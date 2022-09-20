Ankara'da korkutan depo yangını

Sincan ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yer alan Öncü Sokak'taki bir apartmanın en üst katında bulunan depoda henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



Yunus Emre Aytekin - Oğuzhan Halil Özbek

