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Ankara'da korkutan yangın

Ankara'da korkutan yangın
Ankara'da korkutan yangın

Ankara’nın Altındağ İlçesi, Karacaören Mahallesi'nde 2 ev yandı. Yangın sonucunda evlerde maddi hasar oluştu.

Ankara’da korkutan yangın - Tıkla İzle

Altındağ İlçesi, Karacaören Mahallesi'nde akşam saatlerinde 2 ev henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ölen veya yaralanan olmazken evlerde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Musa Enes Aksakal
 

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