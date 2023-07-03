Ankara'da korkutan yangın: Bina çatısı alev alev yandı

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde bulunan Anafartalar caddesindeki bir binanın çatısında sebebi bilinmeyen bir yangın meydana geldi. Çevredeki insanların büyük panik yaşadığı yangına, ihbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarıyla devam etti. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından çatının kullanılamaz hale geldiği manzarasıyla karşı karşıya kaldı.

Olaya tanıklık eden Cemal Sertkaya ise dumanları ve alevleri görür görmez itfaiye ekiplerini aradıklarını belirterek, “Bir baktım yukarıda dumanlar ve alevler var. Ben bekçiye sordum burada ne var diye. Bekçi bana yangın olduğunu söyledi. O sırada kim aradıysa polis ve itfaiye geldi hemen. 5 dakika sürmedi gelmeleri. 5 dakikada söndürdüler sonra ise 15 dakikada soğutma işlemlerini yaptılar. Yangının çıkış sebebini bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Polis ve İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Yunus Emre Aytekin - Tolga Başer

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