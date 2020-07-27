İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'da korkutan yangında tahliye işlemleri devam ediyor

Ankara'da korkutan yangında tahliye işlemleri devam ediyor
Ankara'da korkutan yangında tahliye işlemleri devam ediyor

Ankara’da bir iş merkezinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Binadaki tahliye işlemleri devam ediyor.

Ankara’da korkutan yangında tahliye işlemleri devam ediyor - Tıkla İzle

Ankara Söğütözü Mahallesi'nde bir iş merkezinde yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın sonrası iş merkezinde tahliye işlemleri başlatıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yangınla ilgili açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir iş merkezinde çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Söğütözü Mahallesi'nde bir iş merkezinde çıkan yangının ihbarının saat 17.27'de Ankara İtfaiyesine ulaştığını açıkladı. İtfaiye ekiplerinin saat 17.36'da yangına müdahale etmeye başladığı kaydedilen açıklamada, 8 farklı istasyon ekibi ve 20 su ikmal aracıyla yangına müdahaleye devam edildiği belirtildi.

Yangının çıkış sebebi ise yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.

Emin Kuvat

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.