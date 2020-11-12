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Ankara'da korkutan yangından geriye küller kaldı

Ankara'da korkutan yangından geriye küller kaldı
Ankara'da korkutan yangından geriye küller kaldı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde dün akşam saatlerinde bir kereste deposunda çıkan yangın saatlerce sürdü.

Ankara’da korkutan yangından geriye küller kaldı - Tıkla İzle

Sabaha karşı söndürme çalışmaları devam eden yangında fabrikadan geriye küller kaldı. Yangında 13 saat geride kalırken ekipler yangın söndürme ve enkazı kaldırma çalışmalarına devam ediyor.

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Önder Mahallesi Çamlıtepe Caddesi'nde bulunan Mustafa ve Nazif Ercan'a ait kereste deposunda başlayan ve bitişiğindeki iş yerine sıçrayan yangın korku ve paniğe neden oldu. Ankara ilindeki bütün itfaiye ekiplerini alarma geçiren yangın 13 saattir yanmaya devam ediyor. Sabah saatlerine kadar çalışan ekipler, enkazı kaldırma ve yangını söndürme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Çelik bloklar eridi

Deponun içerisinde bulunan çelik konstrüksiyonların bile eridiği gözlemlenirken yanan depo kullanılamaz hale geldi. Yangından geriye ise küller kaldı.

Muhammet Mücahit Dereli

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