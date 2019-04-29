Ankara'da lüks otomobil bayisinde yangın

Edinilen bilgiye göre, Pursaklar ilçesine bağlı Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan lüks otomobil bayisinin yedek parça bölümünde belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Binadan çıkan dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale etmek için içeri giren itfaiye ekipleri, yoğun dumandan dolayı takviye ekip istedi. Dumandan zehirlenen bir kişi ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Takviye itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın söndürüldü. Bu esnada otomobil bayisinde bulunan araçlar, bayi görevlileri tarafından dışarı çıkartıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Emre Yüzügüldü - Mevlüt Hasgül



