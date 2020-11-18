Ankara'da ‘mahrem imam' operasyonu: 89 şüpheliden 70'i yakalandı

İfade işlemlerinin tamamlanmasından sonra, mevcut delil durumu ve ifadelerin kapsamına göre Cumhuriyet Başsavcılığımızca; 1 şüpheli kimlik tespitine müteakiben TEM Şube Müdürlüğünden serbest bırakılmış, etkin pişmanlık ifadeleri yeterli görülmeyen 9 şüpheli ile birlikte toplam 21 şüpheli tutuklamaya sevk edilmiş, 48 şüphelinin de adli kontrol altına alınması talebinde bulunulmuştur. Nöbetçi sulh ceza hâkimliğince yapılan sorgu neticesinde; tutuklanmaları talep edilen 21 şüphelinin tutuklanmasına, 48 şüphelinin adli kontrol altına alınmasına karar verildi.