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Ankara'da mart ayının son gecesinde termometreler eksi 9'u gördü

Ankara'da mart ayının son gecesinde termometreler eksi 9'u gördü
Ankara'da mart ayının son gecesinde termometreler eksi 9'u gördü

Başkent'te gece saatlerinde soğuk hava etkili oldu, termometreler eksi 9’u gösterdi.

Ankara’da mart ayının son gecesinde termometreler eksi 9’u gördü - Tıkla İzle

Ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları Ankara'da da etkisini gösterdi. Mart ayının son gecesinde soğuk hava etkili olurken şehrin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 9'u gösterdi. Ankara'nın simge yerlerinden Kuğulu Park'taki havuzun yüzeyi kısmen buz tuttu. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

Hidayet Türkyılmaz
 

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