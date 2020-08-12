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Ankara'da mesire alanındaki ahşap konak yanarak kül oldu

Ankara'da mesire alanındaki ahşap konak yanarak kül oldu
Ankara'da mesire alanındaki ahşap konak yanarak kül oldu

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, mesire alanı içerisinde bulunan belediyeye ait ahşap konak, çıkan yangında küle döndü.

Ankara’da mesire alanındaki ahşap konak yanarak kül oldu - Tıkla İzle

Yangın, gece geç saatlerde Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi Kartaltepe Kent Ormanı'nda bulunan tek katlı ahşap konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Alevleri ve yoğun dumanı fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin yarım saatlik müdahalesi ile söndürülürken, olayda yaralanan olmadı. Ahşap konağın tamamen yanarak küle döndüğü yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda ortaya çıkacak.

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