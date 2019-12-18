Ankara'da mobilya atölyesinde yangın: 1 ağır yaralı

Olay, saat 03.30 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Seyfi Demirsoy Mahallesi Taşdelen Caddesi'nde meydana geldi. Edinile bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan iş hanının bodrum katındaki mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle talaşlar tutuştu. Alevlerin büyümesi üzerine atölyeyi dumanlar kapladı.



Atölyede alevlerin arasında kaldı

Yangını ve dumanları fark eden Çetinkaya, kapıdan çıkamayacağını anlayınca atölyenin camına yöneldi. Camı açan Çetinkaya, demir ızgaraları aşamayınca cam ile ızgaralar arasında mahsur kaldı. Yoğun dumana maruz kalan işçiyi ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol alınan yangında, yaralanan kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.