Ankara'da motosiklet ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, saat 02.30 sularında Ankara'nın Çankaya İlçesi İlker Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dikmen Mahallesi istikametinde seyir halinde olan Yusuf Karagüllü idaresindeki 06 BP 0553 plakalı motosiklet 797. Caddeden gelen Mustafa Kaplan kontrolündeki 06 ZZN 28 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, ehliyetsiz olduğu belirtilen Yusuf Karagüllü ve arkasındaki yolcu Can Türkmen ile otomobil sürücüsü Mustafa Kaplan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaparak ambulans ile hastaneye götürdü.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Muhammet Mücahit Dereli