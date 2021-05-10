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Ankara'da narkotik suçundan bir haftada 11 kişi tutuklandı

Ankara'da narkotik suçundan bir haftada 11 kişi tutuklandı
Ankara'da narkotik suçundan bir haftada 11 kişi tutuklandı

Başkent’te, 3-9 Mayıs tarihleri arasında narkotik suçlarını önlemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 246 şüpheliden 11’i tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 246 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Konuyla alakalı Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “3 - 9 Mayıs 2021 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 246 şahıstan 11'i tutuklanmıştır. Operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Ali Nargüner - Engin Yağcı
 

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