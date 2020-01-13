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Ankara'da onlarca liseli tekme tokat birbirine girdi

Ankara'da onlarca liseli tekme tokat birbirine girdi
Ankara'da onlarca liseli tekme tokat birbirine girdi

Başkent'in göbeği Kızılay'da liseli iki grubun karıştığı kavga polisin araya girmesiyle son buldu.

Olay, Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gün içerisinde bilinmeyen bir nedenle tartışan ve okul çıkışında arkadaşlarını toplayarak bir parkta konuşmak için bir araya gelen yaşları 18'in altında iki grup öğrenci birbirlerine öldüresiye saldırdı. Birbirlerine ağza alınmayacak küfürler ederek saldıran öğrencilerden birkaçı dengesini kaybederek yere düştü. Grup dışında birilerinin yere düştüğünü gören grup, yerdeki öğrencileri öldüresiye dövdü. Çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesi ve polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler kalabalık grubu dağıttı.

Mevlüt Hasgül - Cem Geçim

 

 

 

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