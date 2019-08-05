Ankara'da otel yangını, 10 kişi hastanelik oldu



Olay, saat 04.00 sularında Ankara'nın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi 412. Sokak'taki 5 katlı bir otelde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle otelin alt katında bulunan sauna bölümünde çıkan yangının sebep olduğu yoğun duman, otelin havalandırma kısmına karışarak bütün oteli etkisi altına aldı. Alevlerin büyümesiyle etkisini arttıran dumanları fark eden misafirlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, yangına müdahale ederek mahsur kalan vatandaşları kurtarırken sağlık ekipleri de dumandan etkilenen vatandaşları ilk müdahalelerini yaparak ambulans ile çevre hastanelere sevk etti. Yangında, 2'si çocuk toplam 10 kişi dumandan etkilendi.



Dumanları fark eden otel misafirleri, öncelikle koridorlara yöneldi. Koridorların ve otelin içerisinin tamamen dumanla dolması nedeniyle tekrar pencere yönelen misafirlerden biri, odasının camını kırarak itfaiyenin uzattığı merdiven ile dışarı çıkabildi. Diğer misafirlerde camlara ve balkonlara çıkarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Otelde kalan 28 kişinin de tahliye edildiği yangında, odasında mahsur kalan bir vatandaşta itfaiye ekiplerinin uzattığı sepet ile kurtarıldı.Yangının çıktığı bölümün bitişiğindeki binanın giriş katında oturan bir kadın ise köpeğinin havlamasına uyandığını ve evin içerisinin yoğun duman altında kaldığını söyledi. Köpeği uyarmasa belki de evin içerisine dolan yoğun dumandan zehirlenebileceğini ifade eden kadın, kendilerini evde besledikleri köpeklerinin uyardığını belirtti.