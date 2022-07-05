Ankara'da otomobil otobüs durağına daldı: 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dikmen'den Kızılay istikametine giden Arda Ö. idaresindeki 06 EC 3022 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek otobüs durağına girdi. Kazada durakta bulunan Toprak U., Şaziye K., Nuriye A. ile araçta bulunan Emirhan S. Mehmet K. ve sürücü Arda Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle yol trafiğe kapatılırken yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza olduğunda acı bir ses duyduğunu belirten Açelya Dehneli, “Biz aşağıda köpek parkında çocuklarım ile beraber duruyorduk. Hayatımda duyabileceğim acı bir ses duydum. Hemen koşarak geldim. Durakta camların içinde 2 kadın yatıyordu. Duyduğuma göre yukarıdan gelen araç hızını alamayarak durağa çarpıyor” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hidayet Türkyılmaz - Ömer Faruk Karataş