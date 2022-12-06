Ankara'da piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan 40 kilo eroin ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente il dışından uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Ankara'ya Eskişehir'den geldiği belirlenen şüpheli aracı tespit etti. Kendilerini yakalamaya çalışan jandarma ekiplerini gören şüpheliler araçtaki uyuşturucu maddelerini yol kenarına atarak kaçmaya çalıştı. Yola atılan malzemenin eroin olduğu tespit edilirken, kaçan iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin ise 20 milyon lira olduğu belirtildi.

Berkay Hasan Karayakas



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