Ankara'da PKK hücrelerine bahar temizliği

Başkentte terör örgütlerine yönelik ilk bahar temizliği başladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü Nevruz öncesinde halka yönelik prokovatif eylem hazırlığında olan PKK hücrelerine operasyon düzenledi.

Ankara'nın birçok ilçesinde eş zamanlı yapılan baskınlarda haklarında gözaltı kararı olan 11 kişiden 9'u yakalandı. Hücrelerde yapılan aramalarda ise çok sayıda belge ve dokümantasyon ele geçirildi. Emniyet güçlerince yakalanan teröristlerin işlemlerinin ise halen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı.