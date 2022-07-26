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Ankara'da, PYD/YPG terör örgütü mensubu 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Ankara'da, PYD/YPG terör örgütü mensubu 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Ankara'da, PYD/YPG terör örgütü mensubu 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Ankara’da PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Ankara’da, PYD/YPG terör örgütü mensubu 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Tıkla İzle

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 19 yabancı uyruklu şahsa yönelik 4 ilçede gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 16 şahıs yakalandı. Firari şahısların yakalanması amacıyla çalışmalara devam ediliyor. Ekipler tarafından örgütsel irtibatlarına yönelik risk analiz çalışmaları sürdürülürken şahısların YTS (Yabancı Terörist Savaşçılar) olarak haklarında gerekli işlemlere başlanıldı.

Hidayet Türkyılmaz
 

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