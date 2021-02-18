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Ankara'da Regaip Kandili sevinci

Ankara'da Regaip Kandili sevinci
Ankara'da Regaip Kandili sevinci

Ankaralılar Regaip Kandili’nde ibadet etmek için camilere akın etti. Kandil sevinci yaşayan vatandaşlar pandemi kurallarına uygun bir şekilde ibadetlerini eda ederek tüm İslam alemi için dua etti.

Büyük küçük, yaşlı genç her yaştan insanın buluştuğu Regaip gecesinde, eller dua için semaya açıldı. Başkent'te vatandaşlar Regaip Kandili'nde başta Melike Hatun Camii, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Kocatepe Camii olmak üzere Ankara'nın büyük camilerine ilgi gösterdi. Pandemi şartları altında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulduğu gözlenen camilerde vatandaşlar bu mübarek günün sevincini yaşadı. Camiye gelen vatandaşlar pandemi şartlarında, böyle güzel bir günü boş geçirmemek gerektiğini, salgına karşı her türlü önlemli alarak camiye geldiklerini belirterek tüm İslam alemi için dua ettiklerini söyledi.

Ömer Faruk Karataş - Yunus Özkan

 

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