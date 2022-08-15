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Ankara'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Ankara'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Ankara’da etkili olan, hayatı olumsuz etkilemeye devam eden sağanak ve fırtınadan kaynaklı yer yer su baskınları, ağaç devrilmeleri, çatı uçmaları, mahsur kalmalar gibi olaylar yaşandı.

Ankara’da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Tıkla İzle

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan yağış önce sağanağa ardından da fırtınaya neden oldu. Yağış hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşların da zor anlar yaşamasına neden oldu. Kentin farklı noktalarında çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yer yer su baskınları yaşandı. Bazı iş yeri ve evler zarar görürken mazgalların tıkanması caddelerin sular altında kalmasına neden oldu.

Ankara'nın başta Çankaya ilçesi olmak üzere Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Pursaklar, Altındağ, Sincan ve Etimesgut'taki yollarda gerek araçlar gerekse yayalar mahsur kaldı.

Şehrin en yoğun noktalarında metrelerce su birikintisi araç geçişlerini imkansız hale getirdi. Göle dönen caddelerde mahsur kalan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı. Çatılarda ve otomobillerde meydana gelen tahribatlar maddi hasara sebep oldu. Ankara'da yaşanan sağanak ve fırtınanın etkileri hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

İbrahim Çakmak - Ahmet Furkan Gülap - Doğukan Gürel - Oğuzhan Halil Özbek - Gürkan Sayın
 

brahim Çakmak - Gürkan Sayın - Doğukan Gürel
ANKARA (İHA) - 
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