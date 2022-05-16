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Ankara'da sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü

Ankara'da sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü
Ankara'da sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü

Ankara’da sağanak yağış ve dolu sonrası kanalizasyonların tıkandığı suyla dolan yolarda sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte zorlandı.

Ankara’da sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü - Tıkla İzle

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde sağanak yağmur ve dolu sonrası yollarda oluşan su birikintileri yüzünden araç geçişleri güçlükle sağlanırken yayalar yürümekte zorluk çekti. Yağmur ve dolu yağışı sonrası Şereflikoçhisar E 90 Kara yolunda biriken sular sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı. Yağış sonrasında araçların sıklıkla kullandığı birçok caddede su baskınları meydana geldi. Şiddetli yağışla birlikte adeta göle dönen yollarda, araç sürücüleri hareket etmekte güçlük çekti. Yağış sonrası bir çok meyve bahçeleri ve ekili araziler zarar gördü.

Yusuf Çetin
 

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