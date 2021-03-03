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Ankara'da sağlık çalışanlarına saldıran sanıklar hastaneye 100 metreden fazla yaklaşamayacak

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldıran sanıklar hastaneye 100 metreden fazla yaklaşamayacak
Ankara'da sağlık çalışanlarına saldıran sanıklar hastaneye 100 metreden fazla yaklaşamayacak

Ankara'daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin 5 sanık hakkında açılan davada ara karar açıklandı. Mahkeme, 2 sanığın "konutu terk etmeme" adli kontrol şartını, "haftada bir gün imza atma", 3 sanığın ise "haftada bir gün imza atma" adli kontrol şartını, "Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresine 100 metreden fazla yaklaşmama" adli kontrol şartına çevirdi.

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Ankara'daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin 5 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davanın ikinci celsesine tutuksuz sanıklar, Muhammed Devran Özel, Soykan Kamay, Yasin Özel ve Fırat Öztaş katıldı. Davanın diğer tutuksuz sanığı Mehmet Sadık Özer ise sağlık problemlerini gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı. Mahkeme, Sağlık Bakanlığının avukatının, olaylar sırasında hastanede meydana gelen hasarın 2 bin lira olduğu yönünde rapor sunduğunu bildirdi.

Söz alan sanıklar ve avukatları, zararı karşılayacaklarını beyan etti.
Dosyaya gelen evrakların okunmasının ardından söz verilen sanıklar Soykan Kamay ve Muhammed Devran Özel, kendileri hakkında "konutu terk etmeme" adli kontrol şartının uygulandığını anımsattı. Adli kontrol şartı nedeniyle çalışamadıklarını ve maddi olarak sıkıntı yaşadıklarını belirten sanıklar, söz konusu adli kontrolün kaldırılmasını talep etti. Diğer sanıklar da kendileri hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını istedi.
Taleplerin alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Kamay ve Özel'in "konutu terk etmeme" adli kontrol şartını "haftada bir gün imza atma" olarak değiştirdi. Mahkeme, diğer 3 sanığın "haftada bir gün imza atma" adli kontrol şartını ise "Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresine 100 metreden fazla yaklaşmama" şartına çevirerek duruşmayı erteledi.

Abdullah Sarica
 

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