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Ankara'da sahte rapor soruşturmasında 13 gözaltı

Ankara'da sahte rapor soruşturmasında 13 gözaltı
Ankara'da sahte rapor soruşturmasında 13 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte rapor düzenleyerek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, sahte sağlık raporu düzenleyerek kişilere satan ve yine kişileri sahte sağlık raporları ile işe sokacaklarını söyleyerek dolandırıcılıkta bulunduğu belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Emniyet birimlerince 28 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamının yakalandığı ifade edildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Abdullah Sarica
 

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