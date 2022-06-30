Ankara'da selde 1 kişi hayatını kaybetti

Sağanağın etkisi altındaki Ankara'nın Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'nde binanın bodrum katında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Akşam saatlerinde yağmurun etkisi altına aldığı Keçiören ilçesinde su baskınları meydana geldi. Ani su baskının bir binanın bodrum katına dolması sonucu Busenur Doğanay (21) hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonrası Doğanay'ın cansız bedeni çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bakan Koca: 'Başımız sağ olsun'

Sağlık Bakanı Koca, “Ankara Keçiören'de, saat 17 civarındaki yoğun yağış sonucunda su baskınına uğrayan bir eve ulaşıldığında, bir kişinin hayatını kaybetmiş olduğu anlaşılmıştır. Kayıp olan bir kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir. Başımız sağ olsun.” dedi.

Ahmet Furkan Gülap - Mithat Tibre - Oğuzhan Halil Özbek - Mert Cerrahoğlu

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