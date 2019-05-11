Ankara'da sertifikalı sürücü direğe çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 01.30 sularında Ankara'nın Sincan İlçesi Fatih Mahallesi Salkım Caddesi üzerinde meydana geldi. Deniz Ş. yönetimindeki 06 BJZ 290 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobilde bulunan sürücü Deniz Ş. ve yolcu Mahmut G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından aracın içerisinden çıkarılarak ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulans ile Sincan Fatih Pelit hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü Deniz Ş.'nin sertifikalı olduğu ve henüz ehliyetini almadığı bildirildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Muhammet Mücahit Dereli - Musa Erdoğan