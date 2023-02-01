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Ankara'da servis aracıyla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Ankara'da servis aracıyla otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Ankara'da servis aracıyla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde servis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Alsancak Mahallesi 1771. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki servis aracı, virajı dönmeye çalışan otomobille çarpıştı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Nargüner - Berkay Hasan Karayakas

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