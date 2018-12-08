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Ankara'da silahlı saldırı: 4 yaralı

Ankara'da silahlı saldırı: 4 yaralı
Ankara'da silahlı saldırı: 4 yaralı

Ankara’da bir otomobilden inen şahısların yolda yürüyen gruba açtığı ateş sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3250'nci cadde üzerinde meydana geldi. Siyah bir otomobille gelen silahlı şahıslar araçtan inerek, kaldırımda yürüyen kişilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemeleri esnasında ateş eden şahıslara ait olduğu düşünülen bir tabanca buldu.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 

Musa Erdoğan 

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