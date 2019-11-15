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Ankara'da Siyanür vakaları için kritik toplantı

Ankara'da Siyanür vakaları için kritik toplantı
Ankara'da Siyanür vakaları için kritik toplantı

Siyanürlü ölümlerin artış göstermesi sonrasında Ankara teyakkuza geçti. İlgili kurumların gelecek hafta konuyla ilgili kritik bir toplantı yapması bekleniyor.

Son aylarda siyanürlü intihar vakalarının artış göstermesi sonrasında Başkent alarma geçti. Siyanür vakalarındaki bu artış ilgili kurumların bir araya gelerek önlem alınması yönündeki çalışmalara ağırlık verilmesi neden oldu. Gelecek hafta Tarım, Ticaret, Sağlık ve Adalet Bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri Kurumu uzmanları ile bir araya gelerek toplantı düzenleyecek. Toplantı tarihi netleşmezken, ilk kez bu kapsamda geniş bir katılım olması öngörülüyor. Toplantıda siyanürle intihar ve cinayet vakaları üzerinde derin çapta araştırmaların yapılacağı ifade ediliyor.

Öte yandan, siyanür maddesinin nasıl temin edildiği, nasıl engellenebileceği gibi konular üzerinde durulması planlanıyor.

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