Ankara'da soba zehirlenmesi: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesindeki Samsun Caddesinde bulunan bir evde meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre; sabah saatlerinde Samsun Caddesindeki evlerinde bulunan Mertcan U. (20) ile isimleri öğrenilemeyen annesi, babası ve kardeşi sobadan zehirlendi. Bilinci yerinde olan anne, oğlu Mertcan U.'nun bulunduğu yerde hareketsiz yattığını fark edince sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Mertcan U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. 112 Acil Servis ekipleri, sobadan zehirlenen anne, baba ve çocuğu ise hastaneye sevk etti.

"Annesi fark ediyor"

Mertcan U.'nun arkadaşı, olayı şu sözlerle anlattı:



"Gece 00.30-01.00'de arkadaşım işten geliyor. Sabaha karşı da annesi fark ediyor arkadaşın baygın olduğunu. Ambulans çağırıyorlar. 'Soba zehirlenmesi' dedi yetkililer. Arkadaşımız rahmetli oldu, diğerleri de hastaneye kaldırıldı."Öte yandan, hastanede tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.