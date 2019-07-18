Ankara'da şoförün üstünden geçen tır 5 araca çarptı

Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesi Nilgün Sokak'ta yalıtım malzemesi yüklü Mustafa N. kontrolündeki 06 BBF 462 plakalı tır seyir halindeyken tekerleri kilitlendi. Tekerlere bakmak için araçtan inerek tırı tamir etmeye çalışan Mustafa N. aracın altındayken tır aniden hareket etti. Şoförün tırın alt kısmındaki boşluk bölüme kendini kaydırması ile felaketin eşiğinden dönüldü. Tır park halindeki 5 araca çarparak durabilirken, yaşanan kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Mehmet Kalay - Mustafa Apaydın