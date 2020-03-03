İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'da su ısıtmaya çalışan TIR şoförü başka bir TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü

Ankara'da su ısıtmaya çalışan TIR şoförü başka bir TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü
Ankara'da su ısıtmaya çalışan TIR şoförü başka bir TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü

Ankara Çevreyolunda seyir halindeyken su ısıtmaya çalışan TIR sürücüsü, yol kenarındaki başka bir TIR’a arkadan çarptı. Kazada, yol kenarında lastik değiştirmek için duran TIR’daki 2 kişi ölürken arkadan çarpan TIR’ın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara Çevreyolu Eryaman mevkisinde meydana geldi. Hakan Ö. yönetimindeki 01 CAF 71 plakalı TIR, İstanbul istikametinde ilerlerken yol kenarında lastik değiştirmek için duran 33 HN 836 plakalı Greyfurt yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 33 HN 836 plakalı TIR'dan inerek lastik değiştirmeye çalışan 2 kişi hayatını kaybederken Hakan Ö. ise yaralandı.
İki TIR'ın da kullanılamaz hale geldiği kazada, hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri henüz tespit edilemedi. Öte yandan 01 CAF 71 plakalı TIR'ın sürücüsü Hakan Ö., kaza esnasında su ısıtmaya çalıştığını ve park halindeki TIR'ı görmediğini söyledi. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Muhammet Mücahit Dereli - Mehmet Kalay

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.