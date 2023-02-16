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Ankara'da sulama tankerine çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Ankara'da sulama tankerine çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti
Ankara'da sulama tankerine çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Ankara’nın Çankaya ilçesinde aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil refüjde ağaçları sulayan tankere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın içinde sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankara’da sulama tankerine çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti - Tıkla İzle

 Kaza, saat 02.00 sıralarında Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Eskişehir istikametine gitmekte olan ve aşırı süratli olduğu iddia edilen Y.Ö. (62) kontrolündeki 06 TLN 64 plakalı araç, refüjde ağaçları sulayan 06 COH 723 plakalı tankere çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpışmanın etkisiyle savrulan aracın içinde sıkışan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hidayet Türkyılmaz - Musa Enes Aksakal
 

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