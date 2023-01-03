İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ankara'da taksi şoförünün vatandaşlara küfrettiği anlar kamerada

Ankara'da taksi şoförünün vatandaşlara küfrettiği anlar kamerada
Ankara'da taksi şoförünün vatandaşlara küfrettiği anlar kamerada

Başkent'te bir vatandaş, seyir halindeyken taksicinin kendisine küfür ettiği anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.

Ankara'da taksi şoförünün vatandaşlara küfrettiği anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, Ankara'da meydana geldi. İddialara göre, trafikte seyir halindeyken araba içerisindeki vatandaşlarla taksi şoförü arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu kendisini cep telefonu kamerasıyla kaydettiklerini gören taksi şoförü, sinirlenerek araç içerisindekilere küfür etmeye başladı. Taksi şoförünün küfürlü saldırılarına maruz kalan yolculardan biri ise o anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.

Oğuzhan Halil Özbek

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.