Ankara'da tarım ilacı kullanılan apartmanda 2 kişi zehirlenerek öldü

Edinilen bilgilere göre, Keçiören ilçesinde saat 11.00 sıralarında bir apartmanda zehirlenme olduğuna dair gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaptıkları ilk inceleme sonucunda bina içerisinde tarım ilacı kullanıldığını ve tüm dairelerin etkilendiğini tespit etti. Olayda biri 10 yaşındaki bir çocuk 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Bina içerisinde girilemeyen iki daire için İtfaiye Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri eşliğinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Ankara Valiliği: "Bir apartmanda zehirlenen 7 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, diğerlerinin tedavisi sürüyor"

Ankara Valiliği, Keçiören ilçesinde bir apartmanda zehirlenen 7 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ankara Valiliği tarafından Keçiören ilçesinde bir apartmanda iddiaya göre tarım ilacı kullanılması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin açıklama yapıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün sabah saat 07.33'te Keçiören ilçemizde ikamet eden bir aileden baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleri alınmış olup, konu ile ilgili olarak derhal sağlık ekipleri görevlendirilmiştir. Emniyet, AFAD, UMKE, SAKOM ve GAMER ekiplerimizden alınan bilgiye göre durumdan etkilenen 7 vatandaşımızın olduğu, ilk bulgulara göre şahıslarda zehirlenme belirtilerinin görüldüğü değerlendirilmiştir. Hastanelere nakilleri sağlanan şahıslardan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, diğer vatandaşlarımızın tedavilerine devam edilmektedir. Söz konusu bina ve çevresinde gerekli tedbirler alınmıştır. Olayın kesin sebebinin belirlenmesi için inceleme ve araştırmalar Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde uzman ekiplerce sürdürülmektedir.”

Ankara Valisi Şahin'den 2 kişinin öldüğü zehirlenme olayına ilişkin açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören'de bir apartmanda tarım ilacı kullanılması sonucunda 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 5 kişinin de tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Vali Şahin, Altındağ ilçesinde bulunan Yeni Turan İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı. Burada öğrencilerin folklor gösterisini izleyen Şahin, sınıfları gezerek öğrencilere karne dağıttı. Şahin, tören sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu sabah Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi'nde bir apartmanda iddiaya göre tarım ilacı kullanımı sonucu gerçekleşen zehirlenme vakasına ilişkin bilgi verdi. Zehirlenme sonucu 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, biri ağır olmak üzere 5 vatandaşın tedavisinin sürdüğünü söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

“Maalesef Keçiören'de bir apartmanda ilk değerlendirmelere göre böcek ilaçlamasından kaynaklandığı şeklinde bana da bilgiler geldi. Maalesef 2 vatandaşımız eks, 1'i ağır 5 vatandaşımız da şu anda tedavi altında. İnşallah onlar sağ salim aramıza dönerler ama şunu ifade edeyim şu anda orada bütün ekiplerimiz çalışıyorlar. Savcılarımızın talimatları ve kontrolleri dahilinde incelemeler, araştırmalar devam ediyor. Kesin sebep onlar bu teknik adli çalışmaları bitirdikten sonra netleşecektir. Allah'tan rahmet diliyorum. Bana gelen bilgiler Türk vatandaşı.”

İki kişinin zehirlenerek öldüğü apartmandaki tarım ilacı sıcakta genleşerek diğer dairelere sıçramış

Ankara'nın Keçiören ilçesinde anne Türkan Sabancılar ve kızı Elif Sude Sabancılar'ın zehirlenerek hayatını kaybettiği apartmanda kullanılan tarım ilacının sıcakta genleşerek diğer dairelere sıçradığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Keçiören ilçesinde saat 11.00 sıralarında bir apartmanda zehirlenme olduğuna dair gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaptıkları ilk inceleme sonucunda bina içerisinde tarım ilacı kullanıldığını ve tüm dairelerin etkilendiğini tespit etti. Olayda biri 10 yaşındaki Elif Sude Sabancılar ve annesi Türkan Sabancılar yaşamını yitirirken, 12 kişi ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Ayrıca yabancı uyruklu bir ailenin dairelerini ilaçlatıp üç gün boyunca içeri girmedi. Söz konusu ilaç, sıcakta genleşip buharlaşarak diğer dairelere sıçradı.

Zehirlenme olayının yaşandığı apartmanda yönetici olan Songül Alkan, apartmanda geçtiğimiz günden bu yana koku olduğunu belirterek, “Çatı katını açtım, bahçeleri dolandım anlamadım. Tarım ilacı sıkmış komşular, bana söylemeden kendileri ilaçlatmış ama dünden beri vardı bu koku. Aynı binada oturuyoruz yöneticiyim ben. Bizde herhangi bir sıkıntı yok ama bina komple zehirlendi. Kapıyı kapatmış gitmiş, komşularımı hiç görmedim. Dünden beri kapısını çalıyorum ama açmadı kapıyı. Ama kapısını kağıt bant ile bantlamış. Gaz kaçağı için gelen adam oraya tuttu gaz oradan geliyordu. Polis gelip kapıyı açtı” diye konuştu.

Alkan, ayrıca bugün vefat eden 10 yaşındaki Elif Sude Sabancılar'ın dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

“Çok yazık oldu 10 yaşında kız bugün karne alacaktı”

Vefat eden ailenin üst kat komşusu Aysel Uzun ise, “Evi ilaçlamışlar, binaya haber vermeden gitmişler. Sonra koku binaya yayıldı. Herkes zehirlendi. Karşısındakiler zehirlendi ikisi vefat etmiş. Bir de üstteki komşunun çocuğu zehirlendi. O da hastanede yoğun bakıma almışlar. Biz de rahatsız olduk ben de kafamı tutamadım. Biz bu kokudan kaynaklandığını bilemedik. Sabah olunca kokudan zehirlenildi dediler. Herkes çıktı. Ama çok yazık oldu 10 yaşında kız bugün karne alacaktı. Bugün kızımın evinde kalacağım, binaya girişler kapalı. 4 gün kapalı dediler o yüzden girmeyeceğiz” dedi.

“Eve giremiyoruz”

Olayın meydana geldiği apartmanın bitişiğindeki apartmanda ikamet eden Sultan Yağmur, olayı itfaiye olay yerine geldiğinde öğrendiğini ifade ederek, “Polis anonsu ile dışarı çıktık. Hala içeri giremiyoruz. Yan binada oturuyoruz biz. Evlerimizde de koku var. İlaçlama sonucu komşularımızın vefat ettiğini söyleniyor. Somalililer evi ilaçlatmış, yan komşular da vefat etmiş ilaçtan dolayı diye bilgiye sahibiz. Eve giremiyoruz. Bizde bir sıkıntı yok ama evde koku var, aşırı bir geniz yanmasıyla sokakta bekliyoruz” diye konuştu.

“3 gündür sarımsak kokusuna benzer bir koku vardı”

Apartman sakini Berkan Kızıl ise şunları söyledi:

“Sabahın erken saatlerinde ambulans geldi zaten binada 3 gündür sarımsak kokusuna benzer bir koku vardı. Rahatsız ediciydi. Dairelerin içine de sinmişti. Erken saatlerde ambulans geldi. Vefat eden kızı götürmüşler. 4 kişi ayrıca götürülmüş. Sonrasında saat 09.30 civarı polis ekipleri falan geldi. Birden sirenler falan sokakta çok sayıda polis ekibi oluştu. AFAD'tan ekipler geldi, itfaiye ekipleri geldi. Binayı çok aniden tahliye ettiler. O saatten beri dışarıdayız bekliyoruz. Nerede kalacağımızı bilmiyoruz. Aniden tahliye edildi bina. Onun için hiçbir şey düşünemedik. Söylenene göre girişteki Somalililer ilaçlama yapmış. Binanın içerinde bir koku vardı biz de kimden geldiğini bilmiyorduk. Kokudan dolayı herkes rahatsızdı zaten böyle bir olay yaşandı zaten.”

Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan 2 kişinin ölümüne neden olan zehirlenme olayına ilişkin açıklama

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara'da bir apartmanda meydana gelen ve iki kişinin ölümüne sebep olan tarım ilacı zehirlenmesi olayına ilişkin, “Kimyasal maddeler, havanın da sıcak olmasıyla beraber genleşip diğer dairelere sıçramış” dedi.

Keçiören'de meydana gelen olayda, iddialara göre bir apartmanın dördüncü katında oturan aile, evlerine ilaçlama yaptırdı. Tüm binaya sıçrayan tarım ilacı nedeniyle zehirlenen toplam 12 kişiden 10 yaşındaki Elif Sude Sabancılar ve annesi Türkan Sabancılar yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan 10 kişiden birisinin ise durumunun ağır olduğu kaydedildi. İlaçlamayı yapan yabancı uyruklu ailenin ise karakolda ifade verdiği aktarıldı.

“Su dökülmüş olsa binadaki herkes ölürdü”

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bir daire sakinimiz evini ilaçlatıyor. Daha sonra da ilaçlayan firma, ‘Eve 3 gün girmeyeceksiniz diyor' Kimyasal madde olduğu için, havanın da sıcak olmasıyla beraber genleşmeyle olup diğer dairelere sıçramış. İki tane vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 yaşında bir kızımız ile 39 yaşında annesi vefat etti. Babası da yoğun bakımda. 10 apartman sakinimiz şuan hastaneye sevk edilmiş durumda. Bir tanesinin durumu ağır. Bu tür ilaçlama maddelerine, kimyasal malzemelere kolay ulaşılmamalı. Burada suçsuz yere iki tane vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bu maddelere ulaşılamamalı, yapan firma bütün binayı uyarmalı. İlaç zamanla genleşiyor. Allahtan su döken olmamış. Su dökülmüş olsa binadaki herkes ölürdü. Polisimiz gerekli incelemeyi yapıyor. Biraz sonra da olay yeri inceleme eve girecek. Somalili uyruklu bir aile ilaçlamayı yapıyor. Aileye ulaşılmış” dedi.

Huzeyfe Tarık Yaman - Mert Cerrahoğlu - Doğukan Gürel - Tolga Başer - Ali Nargüner - Gürkan Sayın

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