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Ankara'da test uçuşu yapan Hürkuş düştü

Ankara'da test uçuşu yapan Hürkuş düştü
Ankara'da test uçuşu yapan Hürkuş düştü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde test uçuşu yapan Hürkuş uçağı düştü.

Beypazarı'nda Hürkuş düştü - Tıkla İzle

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Beypazarı Kırbaşı Mahallesi Gıcıgöz mevkiinde bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağı düştü. Uçakta bulunan iki pilot paraşütle atladı. Pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Pilotlar hastaneye kaldırıldı

Uçakta bulunan 2 pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildikleri öğrenildi. Kazanın ardından bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Doğukan Can Yüksel-Mevlüt Hasgül

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