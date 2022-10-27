Ankara'da ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Olay, dün 23.30 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen 06 T 0018 plakalı ticari taksi ile Ziya Gökalp Caddesi üzerinde hareket halinde olan U.C.G. kontrolündeki 34 EYM 994 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda ticari taksi ile otomobil savruldu.

Mehmet Kalay



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