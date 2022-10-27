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Ankara'da ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Ankara'da ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Ankara'da ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Ankara’da ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Olay, dün 23.30 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen 06 T 0018 plakalı ticari taksi ile Ziya Gökalp Caddesi üzerinde hareket halinde olan U.C.G. kontrolündeki 34 EYM 994 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda ticari taksi ile otomobil savruldu.

Mehmet Kalay
 

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