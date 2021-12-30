Ankara'da tır kazası: 3 yaralı

Kaza, Sabah saatlerinde Sincan'ın Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ferhan E., 06 BF 9945 plakalı aracıyla virajı dönmek isterken Atakan A. kontrolündeki 06 PAA 39 plakalı tırla çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilde bulunan sürücü Ferhan E. ile beraberindeki yolculardan Hasan E. ve Hatice E. ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Gökşen Efe

İLGİLİ HABER Nöbetten çıkan hemşireler kaza yaptı: 2 yaralı