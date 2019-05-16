Ankara'da ulaşım artık milli bayramlarda da ücretsiz olacak

Başkan Yavaş'ın imzasıyla Meclis gündemine taşınan “Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarının dini ve milli bayramlarda ücretsiz olması”na yönelik yazı tüm Meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Toplu taşıma araçlarında ilk ücretsiz yolcu taşıma hizmeti, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hayata geçirilecek.

Meclise sunulan ve onaylanan Başkanlık Yazısında;

“Dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban Bayramlarında vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla EGO Otobüsleri ile yapılan toplu taşıma hizmeti ücretsiz olarak verilmektedir. Vatandaşlarımız tarafından ülkemizde resmi tatil olarak kutlanmakta olan milli bayramlarımızda da toplu taşıma hizmetinin ücretsiz olarak verilmesi yönünde yoğun talepler gelmektedir. Bu nedenle yıl içerisindeki tüm dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00'dan başlayarak gece saat 00.00'a kadar EGO Otobüsleri, Raylı Sistemler ve Teleferik hattı ile ücretsiz toplu taşıma ücreti yapılabilmesi konusunda” ifadeleri yer aldı.

Yunus Emre Kartal

