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Ankara'da yakalanan 9 telefon dolandırıcısı adliyeye sevk edildi

Ankara'da yakalanan 9 telefon dolandırıcısı adliyeye sevk edildi
Ankara'da yakalanan 9 telefon dolandırıcısı adliyeye sevk edildi

Samsun polisinin Ankara'da yakaladığı 9 telefon dolandırıcısı adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, 2 ay süren çalışma sonucu kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıp çok sayıda kişiyi dolandıran zanlılara yönelik Ankara'da operasyon düzenledi. Türkiye genelinde yaklaşık 30 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen 9 kişi, Ankara'da yakalanarak gözaltına alınıp Samsun'a getirildi. Dolandırıcıların mağdurlardan yüklü miktarda para dolandırdıkları ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamaları tamamlanan 9 zanlı, bugün Vezirköprü Adliyesine sevk edildi.  

Muhammer Ay

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